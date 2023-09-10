لينا شاماميان: جمهور مهرجان القلعة له طابع خاص

علقت المطربة السورية لينا شاماميان، علي مشاركتها في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ31.

وقالت خلال لقائها ببرنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد،:"جمهور مهرجان القلعة له طابع خاص، وبسبب النقل الحصري لقناة الحياة تابعني ناس من كل العالم وشكر خاص لكتيبة العمل".

وأضافت أن بث شبكة تليفزيون الحياة لحفلتها في مهرجان القلعة ساهم في نقله للملايين داخل مصر وخارجها، موضحة أن الغناء موهبة من عند الله، وأي غناء مثل الرياضة لأن الغناء يكون بكل العضلات وليس الحبال الصوتية.

وأشارت إلى أن حفلة مهرجان القلعة كانت مختلفة عن كل الحفلات الأخري التي قدمتها، موضحة أن هذه هي المشاركة الثالثة لها في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء.

وقدمت عدد من الاغاني العربية والاجنبية خلال لقائها بالبرنامج والتي أبدعت فيتقديمها بموهبة رائعة.