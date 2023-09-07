المايسترو محمد عبد الستار: مهرجان القلعة يسعد المواطن البسيط بسعر زهيد

علق المايسترو محمد عبد الستار، على مشاركته في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

وقال خلال لقاء خاص بفضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن مهرجان القلعة يتيح مستوى راقي من الغناء للمواطن البسيط بسعر زهيد.

وأضاف: "بجهز الأطفال فى مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية لمهرجان القلعة من شهر، وبختار المواهب بشكل جيد لتقديم وجبة جيدة لجمهور المهرجان، والحمد لله قدمنا توليفة وأغانى متنوعة بين الطرب والأغاني الشعبية والأغاني الفلكلورية وأغاني سيد درويش".

ووجه الشكر لوزارة الثقافة على تنظيم مثل هذا المهرجان الرائع، بالتعاون من الجهات المعنية وعلى رأسها الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.