دخل ليعاتبه فسقط جثة هامدة.. تفاصيل مقتل "يوسف" على يد صاحب عقار

داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور يقطن الشاب يوسف صاحب الـ24 عامًا هو وأسرته، لم تكن حياة أسرته أمنة بسبب صاحب العقار الذي كان يوميًا يجتمع مع أصدقائه لتعاطي المواد المخدرة، الأمر الذي جعل الشاب يتدخل لمنعه عن تلك الأفعال التي تهدد حياة أسرته، لكن لم يستجيب صاحب العقار له ونشبت بينهما مشادة كلامية وتم فضها بعد تدخل الأهالي.

المتهم كان يضايق "يوسف" للشجار معه

بدأ صاحب العقار الذي يمتلك محال لبيع اللحوم" جزاره" أسفل البيت في مضايقة الشاب، كما أنه بدأ في تعاطي المخدرات أمام مدخل العقار، الأمر الذي جعل "يوسف" يستشاط غضبًا وتدخل لإنهاء ما يقوم به صاحب العقار، لكنه لم يكن يعلم أن حياته ستنتهي بطعنة في القلب وضربة على الرأس على يد صاحب العقار، وفقًا لما ذكره شقيق المجني عليه في حديثه لـ "الدستور".

المتهم كان مدمن للمخدرات ويتشاجر مع السكان

أضاف أن المتهم كان دائمًا يتشاجر مع السكان ويتعاطى المخدرات أمام العقار، كما أنه كان يمارس البلطجة على الجميع، وذكر أن شقيقة كان لا يعجبه ذلك الأمر لذلك تدخل لمنعه من تلك الأفعال، لكن المتهم سدد له ضربة في القلب والرأس على إثرها سقط جثة هامدة غارقًا في دمائه أمام مرأى ومسمع من الجميع، مطالباً رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما قتل شقيقة بدم بارد.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من أحد الأهالي بمقتل شاب على يد جزار على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه شاب يدعى "يوسف"، يبلغ من العمر 24عامًا، اعتدى عليه المتهم ، وتم ضبط المتهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليه تهمة القتل، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان وبفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، واعترف المتهم الذى أُلقى القبض عليه بارتكابه الواقعة.