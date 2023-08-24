الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شاب متعفنة داخل شقة ببولاق الدكرور

جثة شاب
جثة شاب

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة شاب في حالة تعفن بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن انبعاث رائحة كريهة من شقة واختفاء قاطنها.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد نجيب رئيس المباحث وعثر على جثة "إسماعيل.م" 37 سنة، في حالة تعفن يرتدي ملابسه وعدم وجود بعثرة في محتويات المسكن.

مفتش الصحة رجح عدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح.

جريمة الطالبية 

من جهة أخرى ألقت مباحث قسم شرطة الطالبية في الجيزة، القبض على سيدة تعمل “كوافيرة” لاتهامها بالتعدي على زوجها بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية، وأمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بالتحفظ على المتهمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، بوصول بلاغ من مستشفى الهرم، بوصول عامل، 40 عامًا، مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر، وبصحبته زوجته “كوافيرة” 20 عامًا، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، إلى مكان الواقعة، وبالانتقال وبسؤال المصاب أفاد بان زوجته هي من قامت بالتعدي عليه بسلاح أبيض “سكين”، إثر مشاجرة بينهما. 

مأساة في العقار 22.. جريمة آخر النهار في الوراق خلفت 6 ضحايا

سقطت من الرابع.. نشر الغسيل يخطف حياة طالبة بالوراق

 

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن أن المتهمة قامت باصطحاب زوجها إلى المستشفى، بعد إصابته، وألقي القبض عليها، وبمواجهتها أمام الرائد محمد عطية معاون مباحث الطالبية، اعترفت بارتكاب الواقعة، لكنها أكدت أنها لم تقصد إصابته، وتحرر المحضر وأحيلت المتهمة إلى النيابة التي قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

جثة شاب متعفنة بولاق الدكرور الجيزة شرطة النجدة ب مفتش الصحة الأطباء الشرعيون

مواد متعلقة

إخماد حريق شب فى سيارة ميكروباص بجوار مستشفى بولاق الدكرور

أعطاه نسخة من مفتاح المنزل لــ"الاطمئنان عليه" فأنهى حياته فى الطالبية

الأكثر قراءة

"الدستور" ينشر صورة المستشار محمد شوقى عياد النائب العام الجديد

هل يجوز للرجل أن يتنازل عن حق الوطء لزوجته؟.. أشرف الفيل يجيب

من هو المستشار تامر الفرجانى القائم بأعمال نائب رئيس الرقابة الإدارية؟

قائمة مصاريف الجامعة الروسية 2023-2024 للطلاب المصريين المستجدين

لتوفير 700 وظيفة.. صبحي والشريف يفتتحان ملتقى توظيف الشباب بالإسكندرية

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يتفقدان منفذ أرقين لمتابعة الخدمات المقدمة للسودانيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)