العثور على جثة شاب متعفنة داخل شقة ببولاق الدكرور

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة شاب في حالة تعفن بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن انبعاث رائحة كريهة من شقة واختفاء قاطنها.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد نجيب رئيس المباحث وعثر على جثة "إسماعيل.م" 37 سنة، في حالة تعفن يرتدي ملابسه وعدم وجود بعثرة في محتويات المسكن.

مفتش الصحة رجح عدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح.

جريمة الطالبية

من جهة أخرى ألقت مباحث قسم شرطة الطالبية في الجيزة، القبض على سيدة تعمل “كوافيرة” لاتهامها بالتعدي على زوجها بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية، وأمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بالتحفظ على المتهمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، بوصول بلاغ من مستشفى الهرم، بوصول عامل، 40 عامًا، مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر، وبصحبته زوجته “كوافيرة” 20 عامًا، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، إلى مكان الواقعة، وبالانتقال وبسؤال المصاب أفاد بان زوجته هي من قامت بالتعدي عليه بسلاح أبيض “سكين”، إثر مشاجرة بينهما.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن أن المتهمة قامت باصطحاب زوجها إلى المستشفى، بعد إصابته، وألقي القبض عليها، وبمواجهتها أمام الرائد محمد عطية معاون مباحث الطالبية، اعترفت بارتكاب الواقعة، لكنها أكدت أنها لم تقصد إصابته، وتحرر المحضر وأحيلت المتهمة إلى النيابة التي قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.