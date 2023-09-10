الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طعنة في الصدر.. أول صور لشاب قتل على يد جزار ببولاق

المجني عليه
المجني عليه

شهدت منطقة بولاق الدكرور واقعة مأساوية صعبة حيث أقدم جزار على قتل شاب بطعنات متفرقة بجسده بسبب خلافات سابقة بينهما.

استمرار حبس متهم بقتل شاب فى بولاق الدكرور

ضبط المتهم بقتل شاب فى بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهما

حصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى" يوسف" 24 عامًا، الذي قتل على يد جزار بعدة طعنات متفرقة بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة بولاق الدكرور.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من أحد الأهالي بمقتل شاب على يد جزار على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه شاب يدعى "يوسف"، يبلغ من العمر  24عامًا، اعتدى عليه المتهم ، وتم ضبط المتهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليه تهمة القتل، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان وبفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، واعترف المتهم الذى أُلقى القبض عليه بارتكابه الواقعة.

المجني عليه

المجني عليه
المجني عليه
بولاق الدكرور جزار قتل شاب خلافات سابقة المجني عليه

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