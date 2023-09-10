شهدتها 3 محافظات.. الخلافات المالية "كلمة السر" فى أبشع 3 جرائم قتل

شهدت 3 محافظات اليوم 3 جرائم قتل كان بطلها الخلافات المالية، والتي أفقدت الصديق صديقه والأخ أخاه والعامل مرؤوسه، ففي القليوبية قتل مالك جراج شابا وفي المنيا قتل عامل خردة زميله وفي القاهرة قُتل مكانيكي على يد صاحب جراج.

في السطور التالية، ترصد "الدستور" تفاصيل تلك الجرائم من لحظة الخلاف؛ حتى تنفيذ الجريمة وقرار النيابة العامة.

◘مشاجرة بين شخصين تحولت لجريمة في القليوبية

ففي الواقعة الأولى، شهدت مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، مشاجرة بين شخصين أسفرت عن مقتل شخص على يد صاحب جراج بسبب خلافات، وتم نقل المجنى عليه للمستشفى، وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

◘ بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة إشارة من أحد المستشفيات باستقباله عاملا مصابا بجروح متفرقة بالجسم ووفاته أثناء إسعافه.

وانتقلت قوة أمنية وبسؤال والد المصاب قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وبين مالك جراج، بدائرة القسم، حال تواجدهما بجراج ملك الأخير لخلافات مالية بينهما قام خلالها الأخير بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عامل خردة يقتل زميله بالمنيا

أما في الجريمة الثانية كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من أحد المستشفيات باستقبالها عامل خردة مُصاب بجرح طعنى بالصدر وتوفـى أثناء إسعافه.

تفاصيل الجريمة

وبسؤال زوجته ربة منزل اتهمت عامل خردة "له معلومات جنائية"، بالتعدى على زوجها بأداة حادة "مقص" فأحدث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات مالية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مالك جراج يقتل ميكانيكى بالقاهرة

وفي الجريمة الثالثة كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة "ميكانيكى- مقيم بدائرة القسم" بها عدة جروح وطعنات متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وبسؤال والده اتهم مالك جراج "له معلومات جنائية" بالتعدى على نجله بسلاح أبيض"نصل معدنى" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، بسبب خلافات مالية بينهما.

اعترف المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته الأداة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بأنه أثناء قيامه بالانتقال من مسكنه للإقامة بمسكن آخر ونقل أمتعته استعان بالمجنى عليه و3 آخرين لمساعدته فى نقل الأمتعة، فحدثت بينه وبين المتوفى مشادة كلامية بسبب اعتراضه على المبلغ المالى تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.