العثور على جثة شخص داخل منزله بمركز قوص فى قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، على جثة شخص متعفنة داخل منزله، في نجع السواقي، قرية العليقات، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، والتي بدأت تحقيقاتها في الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شخص متعفنة داخل منزله في قرية العليقات مركز قوص جنوبي محافظة قنا، فيما بدأت أجهزة الأمن في تكثيف الجهود حول الواقعة لكشف الملابسات والتفاصيل.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة "صبري.م.ح"، يبلغ من العمر 48 عامًا، متعفنة داخل منزله في قرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

فيما قد انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة قنا، لموقع الحادث في قرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوبي المحافظة، وبدأت في معاينة الجثة داخل المنزل، واستمعت لأقوال شهود العيان واستدعت أسرة المتوفي وذلك لسماع أقوالهم.