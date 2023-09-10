الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الصحة": ضم 6.4 مليون فلاح لمنظومة التأمين الصحى

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أبرز الخدمات التى قدمتها الوزارة للفلاحين والعاملين بالزراعة فى جميع المحافظات، ولعل أبرزها هو ضمهم تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ليتمتعوا بتغطية صحية شاملة تتيح لهم الكشف عن الأمراض وعلاجها.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه بلغ عدد الفلاحين وعمال الزراعة الذين تم ضمهم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، 6 ملايين و478 ألفا.

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وقالت إن القرار يأتى فى إطار الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وإتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها، من خلال ضم كافة فئات المجتمع المصري تحت مظلة منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، تنفيذا لرؤية مصر 2030 التي تستند لمبادئ وأسس "التنمية المستدامة الشاملة".

الخدمات الصحية للفلاحين 

 وأكدت الوزارة، تقديم حزمة من الخدمات الصحية للفلاحين من خلال القوافل الطبية المتنقلة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة، والتى تشمل تخصصات؛ "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

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وأضافت أنه يتم تقديم خدمات للفلاحين ضمن مشروع حياة كريمة، إضافة إلى حملات تنظيم الأسرة التى يتم إطلاقها فى المحافظات تحت شعار "حقك تنظمى" إلى جانب الدور التوعوى للرائدات الريفيات حول الاهتمام بصحة السيدات والمباعدة بين الولادات وغيرها من الموضوعات التى تصب فى صالح الأسرة المصرية.

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