الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الفلاحين: كل طلبات الفلاح المصري مُجابة في عهد الرئيس السيسي

حسين أبو صدام،
حسين أبو صدام،

هنأ حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، الشعب المصري والقائد والزعيم عبدالفتاح السيسي بعيد الفلاح، قائلاً: "نعيش في عهد الرئيس السيسي كل يوم في عيد، نحن نعيش العيد على الأرض وليس كلام مثل زمان". 

وأضاف حسين أبو صدام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، ولذلك نحن كفلاحين نعيش في عيد على أرض الواقع، لأن كل طلبات الفلاح المصري مُجابة. 

الفلاح في عهد الرئيس السيسي 

وأوضح نقيب الفلاحين، أن مصر حققت في عهد الرئيس السيسي 7 ملايين طن فائض من الخضروات والفواكه.

وأشار إلى أن الفلاح كان له طلبات عملت الحكومة على تحقيقها، وهي أن يُراعى الفلاح في معيشته من توافر المدارس والمستشفيات والطرق وصرف زراعي وصرف صحي في الريف، لافتاً إلى أن هذه الخدمات بدأت تتحقق من خلال مبادرة "حياة كريمة". 

الزراعة الفاكهه الخضروات الرئيس السيسي عيد الفلاح نقيب الفلاحين

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