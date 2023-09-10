سكاي نيوز: إصابة 6 عناصر من الجيش اللبناني في اشتباكات مخيم "عين الحلوة"

أفادت مصادر لبنانية، مساء الأحد، بإصابة 6 عناصر من الجيش اللبناني إثر تعرض حاجز عسكري لقذيفة أطلقت من داخل مخيم عين الحلوة، بحسب قناة سكاي نيوز العربية.

فيما تتواصل لليوم الرابع على التوالي الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة، بحسب ما افاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد موقع قدس برس، اليوم الأحد، إن "أعداد الضحايا وصل حتى الساعة إلى 9 قتلى إلى جانب ما يزيد عن 70 جريحاً توزعوا على عدد من مشافي مدينة صيدا".

معارك مخيم عين الحلوة تفاقم أوضاع الفلسطينيين

وقال مسؤول ملف وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"(أونروا) في "حركة الجهاد الإسلامي"(فصيل مقاوم) في الساحة اللبنانية، جهاد محمد، إن "المعارك التي يشهدها المخيم فاقمت من أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون أساساً من أزمات متلاحقة جراء العديد من العوامل الداخلية التي يشهدها لبنان".

وأضاف، في تصريحات صحفية نقلها موقع قدس برس الفلسطيني، أن "الاشتباكات العنيفة دفعت بمئات العائلات الفلسطينية إلى النزوح إلى العديد من المناطق اللبنانية المحاذية للمخيم، ودفعتهم لافتراش الأرض لحماية أفرادهم من الخطر الذي تشكله القذائف الصاروخية والرصاص الذي تشهده أحياء عدة في المخيم".

وبحسب موقع لبنان 24، تأتي هذه الاشتباكات، بعد هدنة قصيرة لم تدم لأكثر من ساعتين، حيث ان الدعوة لوقف إطلاق النار جاءت متأخرة، نتيجة الاضرار الكبيرة التي لحقت بالمخيم نتيجة الاشتباكات التي افتعلتها المجموعات المسلحة داخل المخيم، والجرائم التي نفذتها سواء بحق اللواء أشرف العرموشي، أو بحق المدنيين وسكان المخيم.

من جانبه، دعا المدير العام للامن العام اللبناني بالإنابة العميد الياس البيسري، الفصائل الفلسطينية - هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، إلى اجتماع طارىء في مقر المديرية العامة، وذلك يوم غد الاثنين عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لبحث الوضع الامني في المخيم.