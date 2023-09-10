الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مخيم عين الحلوة.. القاهرة الإخبارية: 9 قتلى و40 مصابا بالاشتباكات حتى الآن

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

كشف أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، آخر مستجدات الأوضاع في مخيم عين الحلوة، في لبنان.

وقال خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إنه لليوم الرابع على التوالي تتواصل الاشتباكات العنيفة في مخيم عين الحلوة".

اليوم هو الأشد في حجم الاشتباكات في مخيم عين الحلوة 

وأضاف أن اليوم هو الأشد في حجم الاشتباكات إذ فتحت المعارك في جبهات مختلفة، مما أدى إلى زيادة عمليات النزوح من المخيم إلى المناطق المحيطة به وسط أزمات إنسانية ليس فقط لللاجئين الفلسطينيين بل وللسكان المحيطة بالمخيم.

وأكد سنجاب أن النازحين من المخيم افترشوا الأرض والمساجد، في محيط بلدة صيدا، هروبا من الاشتباكات العنيفة والتي وصلت لأعلى نقطة اليوم، لافتا إلى أن المؤشرات الأولى تقول أن هناك 9 قتلى حتى الآن.

وأوضح أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من 40 مصابا جراء الاشتباكات وسط محاولات للسيطرة على تلك الاشتباكات ولكنها باءت بالفشل.

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