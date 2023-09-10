إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بسيدي سالم وكفر الشيخ

تمكنت حملات مجلسي سيدي سالم وكفر الشيخ من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها باستمرار الحملات، وإزالة التعديات أولاً بأول في مهدها.

إزالة حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بسيدي سالم

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم أعمال إزالة حالتين تعدى على الأرض الزراعية في المهد، تابعة لجمعية الإصلاح بنايف عماد التابعة للوحدة المحلية بقرية تيدا، الأولى عبارة عن مباني بالطوب البلوك على مساحة قيراط، والثانيه سور علي اجمالي مساحة قيراط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة التعدي علي الأراضي الزراعية بقرية محلة موسي بكفر الشيخ

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بعزبة زمزم التابعة لقرية محلة موسى، وإزالة وفك شدة خشبية أخرى من المهد بقرية اريمون، موجهاً بالاستمرار في المتابعة المستمرة على مدار اليوم، لضبط أي تعديات خاصة على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق القانون.

إصلاح خط المياه الرئيسي بقرية أريمون

وتابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي بقطر 6 بوصة بقرية أريمون، بالتعاون مع فريق العمل بشركة المياه والصرف الصحي بكفر الشيخ.