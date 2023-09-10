الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بسيدي سالم وكفر الشيخ

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تمكنت حملات مجلسي سيدي سالم وكفر الشيخ من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها باستمرار الحملات، وإزالة التعديات أولاً بأول في مهدها.

  • إزالة حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بسيدي سالم

وتابع  أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم أعمال إزالة حالتين تعدى على الأرض الزراعية في المهد، تابعة لجمعية الإصلاح بنايف عماد التابعة للوحدة المحلية بقرية تيدا، الأولى عبارة عن مباني بالطوب البلوك على مساحة قيراط، والثانيه سور علي اجمالي مساحة قيراط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

  • إزالة التعدي علي الأراضي الزراعية بقرية محلة موسي بكفر الشيخ

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بعزبة زمزم التابعة لقرية محلة موسى، وإزالة وفك شدة خشبية أخرى من المهد بقرية اريمون، موجهاً بالاستمرار في المتابعة المستمرة على مدار اليوم، لضبط أي تعديات خاصة على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق القانون.

txt

حملات نظافة وإزالة إشغالات فى قرى ومراكز كفر الشيخ

  • إصلاح خط المياه الرئيسي بقرية أريمون

وتابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي بقطر 6 بوصة بقرية أريمون، بالتعاون مع فريق العمل بشركة المياه والصرف الصحي بكفر الشيخ.

محلة موسي اريمون سيدي سالم كفر الشيخ السيسي

الأكثر قراءة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

الآلاف ينضمون لحملة حزب المصريين الأحرار «السيسى رئيسًا» من أعمار ومحافظات مختلفة

الجائزة 100 ألف جنيه.. حل مسابقة الفنان أحمد العوضى

الأهالى يستغيثون.. مخلف خطر يتسبب فى وفاة شخصين واختناق 14 آخرين ونفوق 3 مواشى بالغربية

تكليف عاجل من "الوطنية للانتخابات" بشأن الاستحقاق الرئاسى

عاد إلى مصر.. تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان محمد ثروت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل