استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. رفع كفاءة مدارس دسوق فى كفرالشيخ

أكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قيام نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى بالتنسيق مع الإدارة التعليمية وإدارة الأزهر وإدارة الصحية بدسوق بالمرور والمتابعة لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المركز والمدينة وذلك في إطار استعداد رئاسة مركز ومدينة دسوق للاستعداد للعام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد الأزهرية.

المرور على المعاهد والمدارس لمتابعة الاستعدادات للعام الجديد

وأضاف رئيس مركز ومدينة دسوق أنه يتم المرور على المدارس والمعاهد بنطاق مركز ومدينة دسوق لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ومتابعة حاله المرافق العامة ودوارات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد، كما تم التنبيه عليهم بضرورة غسيل خزانات المياه قبل بدأ العام الدراسى.

حملات نظافة بمحيط مدارس دسوق طوال العام

وأوضح رئيس مركز دسوق أنه أيضا يتم تنفيذ خطة أعمال النظافة على مدار العام الدارسى من جانب الوحدات المحلية وبدء العمل بتهذيب وتقليم الأشجار وشدد رئيس المركز والمدينة على جميع نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء ورؤساء القرى بتنفيذ التعليمات الصادر من اللواء محافظ كفر الشيخ بمنع الباعة الجائلين وبخاصة بائعى المنتجات الغذائية من أمام ومحيط المدارس، وإزالة الإشغالات، وتحقيق سهولة الحركة والمرور ومازال المرور قائما على كافة المدارس والمعاهد حتى بدء العام الدراسى.

في سياق متصل، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤخرا، عن بدء تشغيل معارض أهلا مدارس بمحافظة كفر الشيخ، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وكذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.