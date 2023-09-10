الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اتحاد الصحفيين بأوروبا: بعض قررات قمة العشرين غامضة وعلينا الحذر منها

قمة العشرين
قمة العشرين

كشف علي المرعبي، أمين اتحاد الصحفيين بأوروبا، دلالات قرارات قمة مجموعة العشرين، مؤكدا أن القراءة الأولية لنتائج قمة العشرين تحمل مؤشرات كثيرة على جمود القرارات التي لاتبدو واضحة حتى الآن.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن من بين القرارات التي اتخذت بشكل فضفاض، هو إصلاح الهيكل المالي العالمي، مرددا: "وضعوا القرار دون توضيح آليته".

كيف يمكننا إصلاح الهيكل المالي العالمي؟

وأضاف:" هل يمكن إصلاح الهيكل المالي العالمي عن طريق صندوق النقد الدولي أم بالتبادل التجاري العالمي، أم هناك متغيرات أخرى".

وتابع: "القرارارت الخاصة بالتغير المناخي، جاءت غير محددة للآليات المتخذة او الخطة اللازمة لمواجهة التغير المناخي"، مشيرا إلى أن إنضمام الاتحاد الأفريقي لفمة العشرين يعد ضمن الإيجابيات للقمة، متخوفا من أن يكون بهدف استنزاف ثروات القارة السمراء.

وأكد أن مشروع النقل الكبير يشوبه الكثير من الغموض والحذر، لأنه يوضح أنه سيمر عبر إسرائيل، ما يدفعنا البحث عن أهدافه فلما لم يمر من خلال الإمارات أو لبنان أو سوريا، مشددا بضرورة النظر في تأثير ذلك المشروع على عائدات قناة السويس.

قمة العشرين قرارات قمة العشرين مشروع النقل الكبير دلالات قرارات قمة العشرين اتحاد الصحفيين بأوروبا

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