خبير: مصر لديها محفظة كبيرة من المشروعات الاستثمارية للقارة الإفريقية

كشف الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي عن أهمية مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن وجود مصر في قمة العشرين يعطي نوعًا من الثقل الكبير جدًا للقارة الإفريقية، ويفصح بشكل أو بآخر بخرائط اقتصادية واستثمارية.

وأضاف أن مصر تحمل محفظة كبيرة جدًا من المشروعات الاستثمارية وبعض الخطط للقارة السمراء، وبلا شك وجود مصر في هذا التكتل الاقتصادي الكبير ودولة تتمتع بالثقل الصناعي والتكنولوجي والاقتصاد الرقمي يعطي زخمًا كبيرًا على المدى الكبير والقصير.

وأشار محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي إلى أن مصر لديها خطة بعرض كل مشاريعها الاستثمارية الخاصة بالطاقة المتجددة والطاقة الخضراء وقضايا تغير المناخ.