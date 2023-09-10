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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 10-9-2023

اليورو
اليورو

ينشر "الدستور" سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 32.99 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.


سعر اليورو اليوم الأحد (تحديث يومي)


آخر تحديث يومي خلال التعاملات المسائية لسعر اليورو اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.


سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري


خلال التعاملات المسائية استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 32.99 جنيه للشراء، و 33.11 جنيه للبيع.


سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي


استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 ، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد 10-9-2023 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري


سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة


استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، في بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.


سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري


شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.


سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة


في بنك البركة خلال التعاملات المسائية بلغ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 ، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.


سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي


شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.


يذكر أن سعر اليورو شهد ارتفاعًا ملحوظَا مقابل العملات العالمية خلال الأيام الماضية، ليواصل ‏التعافي خلال الأيام الحالية مقابل الدولار ‏الأمريكي.
 

سعر اليورو اليوم الأحد 10-9-2023 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم السبت 9-9-2023

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