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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 10-9-2023 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الأحد (تحديث يومي)

ينشر الدستور آخر تحديث يومي خلال منتصف التعاملات لسعر اليورو اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر  2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم السبت 9-9-2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

خلال  منتصف التعاملات استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر  2023 في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر  2023 ، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر  2023، في بنك القاهرة خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر  2023 خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة خلال منتصف التعاملات بلغ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 ، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر  2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

يذكر أن سعر اليورو شهد ارتفاعًا ملحوظَا مقابل العملات العالمية خلال الأيام الماضية، ليواصل ‏التعافي خلال الأيام الحالية مقابل الدولار ‏الأمريكي.

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