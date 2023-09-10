مصرع سيدتين في انهيار أجزاء من عقارين بالإسكندرية

لقيت سيدة مصرعها بحى شرق الإسكندرية جراء سقوط جزء من سور أعلى عقار قديم بشارع المعسكر الرومانى أثناء مرورها في الشارع.

وقال مصدر أمني إن العقار قديم وصادر له 3 قرارات ترميم، إلا أن مالك العقار يقطن بالقاهرة ويرفض الترميم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتحرير محضر بالنيابة ضد مالك العقار ويتم حاليًا إزالة الأجزاء الخطرة من أعلى العقار.

بداية الواقعة جاءت بتلقي حى الجمرك بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من خلف العقار رقم 23 شارع اسحق نديم باللبان مكون من أرضي وثلاث أدوار وهو عقار صادر له قرار هدم رقم 14 لسنة 2019.

تم إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار 2 ص/ 4 ت زاوية جميعي التابع لحى الجمرك، والعقار خالٍ من السكان وصادر له قرار هدم، وتم رفع مخلفات الأتربة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين ووفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الأسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.