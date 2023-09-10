غدًا.. محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان

تواصل محكمة الجيزة، غدًا الاثنين، استكمال جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول في نزلة السمان.

وكشفت أوراق القضية التي حملت رقم 3067 لسنة 2023، جنايات مركز الجيزة، المقيدة برقم 453 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهمين بخطف المجني عليه أحمد عبد المنعم، صاحب مزرعة خيول كرها عنه بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء.

في السياق، قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، تأجيل نظر قضية مقتل شخص على يد 4 متهمين، أثناء سرقته بالإكراه أثناء سيره بمفرده بالطريق العام ليلا بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6433 لسنة 2023 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 541 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أيمن م أ"، عاطل، 25 سنة، و"محمد ع م"، 32 سنة، عاطل، و"كريم ع أ"، 24 سنة، عاطل، و"نور ط م"، 24 سنة، عاطل، مقيمين دائرة مركز بنها، قتلوا المجنى عليه "مصطفى ع ع"، عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجنى عليه، بأنه وإبان ارتكابهم الجناية تالية الوصف، وإثر اتفاق بينهم على السرقة وحال سيرهم بالمركبة "دراجة نارية" قيادة المتهم الثالث، أبصروا سير المجنى عليه بمفرده فى الطريق العام ليلا، فتوجه المتهم الأول صوبه محرزا سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، والرابع محرزا سلاحا أبيضًا، وما أن ظفرا به ومقاومته لهما، أطلق الأول عيارًا ناريًا صوب المجنى عليه، فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، قاصدان من ذلك قتله وإزهاق روحه، حال وجود الثانى محرزا سلاحا ناريا والثالث منهم على مسرح الجريمة للشد من أزرهم.