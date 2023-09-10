الموافقة على استخراج تأشيرات مجمعة للناشرين المصريين المشاركين فى معرض بغداد للكتاب

توجه وفد من اتحاد الناشرين المصريين برئاسة ممدوح علي أمين الصندوق رئيس لجنة النشاط الاجتماعي، إلى السفارة العراقية، ويأتي ذلك في ضوء تواصل سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين مع الدكتور محمد الدليمي سفير الجمهورية العراقية بالقاهرة بشأن تسجيل استخراج تأشيرات الناشرين المصريين المشاركين في معرض بغداد الدولي للكتاب، المقررة إقامته خلال الفترة من 18 وحتى 27 سبتمبر لعام 2023، على أرض معرض بغداد الدولي، وتفتح أبوابه يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وأوضح "الناشرين المصريين" في بيان له: تمت مقابلة قنصل السفارة العراقية بالقاهرة، والموافقة على استخراج تأشيرات مجمعة للناشرين المصريين المشاركين في معرض بغداد الدولي للكتاب من خلال الاتحاد.

وأضاف: وبناءً عليه نأمل من الناشرين الراغبين في استخراج تأشيرات دخول للعراق التكرم بسرعة موافاتنا بالآتي: أصل جواز السفر، عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء، مبلغ 50 دولارًا قيمة التأشيرة، ومبلغ 150 جنيهًا قيمة طلب استخراج التأشيرة، وذلك من يوم الأحد الموافق 3/9/2023 وحتى يوم الثلاثاء 5/9/2023 الجاري ليتسنى تجميع الجوازات وتسليمها للسفارة لاستخراج تأشيرة الدخول للناشرين المصريين.

الدورة الـ24 من معرض بغداد للكتاب

برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني تستضيف جمهورية العراق المملكة المغربية ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض بغداد الدولي للكتاب الذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 18 إلى 27 سبتمبر 2023.

حيث تُعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها للمملكة المغربية، ويضم الجناح الكبير الآلاف من الكتب والإصدارات، التي تستعرض جوانب من تاريخه وثقافته كونه بلدًا ذا هوية متميزة، يجمع بين التراث الأصيل والحداثة المستمرة، وقد أثرى الثقافة العربية والعالمية بإنتاجه الأدبي والفني.

نبذة عن معرض بغداد للكتاب

معرض بغداد الدولي للكتاب هو معرض خاص بالكتاب يقام سنويًا في العاصمة العراقية بغداد، ويستقطب المعرض كل عام كتبًا لنخبة من أبرز الكتاب والمؤلفين العالميين ودور النشر المرموقة والمبدعين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.