"اتحاد الناشرين" يعلق على أزمة تأخر شحنات كتب معرض الرباط

علّق اتحاد الناشرين المصريين على تأخر وصول شحنات الكتب للناشرين المشاركين خلال معرض الرباط الدولى للكتاب فى دورته الأخيرة.

تكليف الشاحن

قال اتحاد الناشرين في بيان، إنه تم اتخاذ حزمة إجراءات منها تكليف الشاحن بعمل شحنة طيران بنسبة 10%، بما يعادل 3 كراتين، لكل 9 أمتار على نفقة الشاحن، وبالفعل تم تجميع الشحنة ووصلت بفضل الله بأسرع ما يمكن.

وأضاف الاتحاد أنه تم الإعلان عن شحنة أخرى من الكتب بنسبة 10%، أيضًا بما يعادل 3 كراتين، لكل 9 متر، على حساب الناشر مع تعهد مجلس إدارة الاتحاد برد المبالغ للناشر بعد انتهاء التحقيق مع الشاحن وقد وصلت الشحنة أيضًا في موعد قياسي.

كان الاتحاد أعلن عن شحنة أخرى بنسبة 10% أيضًا لتنفيذ الشرط الموجود بالعقد ولكن لم يعد لها أي جدوى، بعد وصول الشحنات المتأخرة إلى أرض المعرض.

اتحاد الناشرين

وأكمل اتحاد الناشرين المصريين، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع الشاحن، برئاسة سعيد عبده، رئيس الاتحاد، وضمت في عضويتها، أعضاء المكتب التنفيذي، ورئيس لجنة المعارض، والمستشار القانوني للاتحاد وعدد من أعضاء الجمعية العمومية المشاركين بالمعرض.

أضاف الاتحاد: “قدم الشاحن بوليصة الشحن والتي تفيد أن موعد وصول الشحنة كان قبل موعد بدأ المعرض بـ 10 أيام على الأقل، كما قدم ما يفيد أن ما حدث ظرف عارض نتيجة لحدوث ضرر في المركب واضطرار الخط الملاحي لتغيير المركب مينا حيفا، كما أن اللجنة بعد المشاورات أخذت بالرأي القانوني وحملت شركة الشحن بالتعويض الإتفاقي الموجود بعقد الشحن، ومصادر مبلغ التأمين ووافقت اللجنة على تقسيط مبلغ التعويض الإتفاقي لشركة الشحن".

وكانت شحنات الكتب المصرية قد تأخرت في الوصول لأسباب لوجيستيكية، في معرض الرباط الدولي للكتاب 2023، ما أدى إلى تأخر وصول الكتب وعرضها بالمعرض.