اتحاد الناشرين العرب يعلن موعد إقامة الصالون الدولي للكتاب بالجزائر

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد موعد إقامة الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في دورته السادسة والعشرين؛ في الفترة من 25 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2023م.

ونوّه الاتحاد فى بيان صحفي إلى أنه في ضوء ما ورد إليه من إدارة الصالون، يتوجب على دور النشر المشاركة وكذلك المخلصين الجمركيين المعتمدين، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوصول حاويات الكتب إلى المستودع في الفترة من 20سبتمبر المقبل إلى الاول من أكتوبر كحد أقصى، حتى يتسنى لإدارة الصالون تخليصها ونقلها إلى موقع الصالون في الآجال المحددة، وحتى يتمكن العارضين من تجهيز أجنحتهم وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للصالون.

الصالون الدولي للكتاب بالجزائر هو حدث ثقافي سنوي مخصص للكتب والكتابة، ينظم تحت رعاية وزارة الثقافة، ويقام في كل عام في قصر المعارض بالصنوبر البحري في مدينة الجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، شهدت الطبعة الـ 15 لعام 2010، إقبال ما لا يقل عن 1.2 مليون زائر وسجلت حالات ذروة قدرت بـ 200 ألف زائر يومياً. معظم المؤلفات المعروضة كتبت باللغة العربية أو الفرنسية. هذا الحدث هو الحدث الرئيسي الذي يشكل رمزاً كبيراً لبداية موسم أدبي جديد. ويدعو منظمو الصالون شخصيات بارزة في مجالات تخصصهم المعرفي لتأكيدا على نهج المعرض ومبررات وجوده.

ويستهدف الصالون الدولي للكتاب بالجزائر عدداً من الأهداف الرئيسية؛ ابرزها تشجيع الترويج للكتاب كوسيط أساسي في نقل المعرفة؛ إتاحة فرصة فريدة للاطلاع على الإنتاجات الفكرية الجديدة، الأدبية والعلمية والفنية في الجزائر وجميع أنحاء العالم؛مساعدة في حث وتعزيز القراءة وإرضاء أذواق القارئ؛توفر إطارا لتطوير شراكات مهنية في مجالات النشر والتوزيع للكتاب وطنيا ودوليا؛تعزيز الحوار والتبادل الثقافي والفكري، ترويج الكتب وتنمية مهارة الشخص.