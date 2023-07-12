اتحاد الناشرين: توقيت معرض مكتبة الإسكندرية يرفع معدلات الإقبال (فيديو)

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن جميع الناشرين المصريين يحرصون على المشاركة في الدورة جديدة من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب التي انطلقت اليوم.

وأضاف عبده في تصريحات لـ"الدستور"، أن محافظة الإسكندرية من المحافظات الساحلية الكبيرة ولها تاريخ في الثقافة، وخاصة بتواجد مكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن توقيت المعرض في فصل الصيف يسهم في مشاركة أبناء المحافظة والزائرين من جميع المحافظات والزائرين العرب أيضا، وهو ما يزيد مسئولية على الناشر.

وأوضح أنه يقام على هامش المعرض ندوات ثقافية وحفلات توقيع، وأحدث ما صدر بعد معرض القاهرة الدولي، يتواجد في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، ويوجد مجموعات خاصة بأسعار خاصة ويوجد نسب خصم من 20 إلى 70٪، وكل يوم يتم تقديم عروض جديدة من الناشرين، متمنيا أن يكون هناك عدة معارض مثل معرض الإسكندرية على مستوى المحافظات.

يذكر أن المعرض يضم هذا العام 75 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامج ثقافي متكامل، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات. كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها، والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية. ويناقش المعرض مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورش لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورشا أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها. ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلامين والشعراء، غيرهم.

وتنطلق فعاليات البرنامج الثقافي يوم الخميس الموافق 13 يوليو الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بندوة افتتاحية للمعرض، والحديث عن مسيرة الشاعر المصري الكبير أحمد عبد المعطي حجازي. كما يضم النشاط الثقافي للمعرض مجموعة من أبرز الأدباء والمثقفين في العالم العربي، منهم الدكتور علي الدين هلال، محمد سلماوي، الموسيقار هاني شنودة، الدكتور أشرف زكي، إبراهيم عبد المجيد، الدكتور محمد المهدي، الدكتور نظير عياد، والدكتور محمد المحرصاوي، القمص إثناسيوس جورج، الدكتورة لطيفة سالم، الدكتور محمد عفيفي والأستاذة سلوى بكر، المستشار بهاء المري، الإعلامية نشوى الحوفي، وغيرهم، كما يستضيف البرنامج الثقافي مجموعة من أبرز الروائيين المصريين.