ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اتحاد الناشرين: توقيت معرض مكتبة الإسكندرية يرفع معدلات الإقبال (فيديو)

رئيس اتحاد الناشرين
رئيس اتحاد الناشرين المصريين

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن جميع الناشرين المصريين يحرصون على المشاركة في الدورة جديدة من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب التي انطلقت اليوم.

وأضاف عبده في تصريحات لـ"الدستور"، أن محافظة الإسكندرية من المحافظات الساحلية الكبيرة ولها تاريخ في الثقافة، وخاصة بتواجد مكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن توقيت المعرض في فصل الصيف يسهم في مشاركة أبناء المحافظة والزائرين من جميع المحافظات والزائرين العرب أيضا، وهو ما يزيد مسئولية على الناشر.

وأوضح أنه يقام على هامش المعرض ندوات ثقافية وحفلات توقيع، وأحدث ما صدر بعد معرض القاهرة الدولي، يتواجد في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، ويوجد مجموعات خاصة بأسعار خاصة ويوجد نسب خصم من 20 إلى 70٪، وكل يوم يتم تقديم عروض جديدة من الناشرين، متمنيا أن يكون هناك عدة معارض مثل معرض الإسكندرية على مستوى  المحافظات.

يذكر أن المعرض يضم هذا العام  75 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامج ثقافي متكامل، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات. كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها، والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية. ويناقش المعرض مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورش لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورشا أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها. ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلامين والشعراء، غيرهم.

وتنطلق فعاليات البرنامج الثقافي يوم الخميس الموافق 13 يوليو الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بندوة افتتاحية للمعرض، والحديث عن مسيرة الشاعر المصري الكبير أحمد عبد المعطي حجازي. كما يضم النشاط الثقافي للمعرض مجموعة من أبرز الأدباء والمثقفين في العالم العربي، منهم الدكتور علي الدين هلال، محمد سلماوي، الموسيقار هاني شنودة، الدكتور أشرف زكي،  إبراهيم عبد المجيد، الدكتور محمد المهدي، الدكتور نظير عياد، والدكتور محمد المحرصاوي، القمص إثناسيوس جورج، الدكتورة لطيفة سالم، الدكتور محمد عفيفي والأستاذة سلوى بكر، المستشار بهاء المري، الإعلامية نشوى الحوفي، وغيرهم، كما يستضيف البرنامج الثقافي مجموعة من أبرز الروائيين المصريين.

رئيس اتحاد الناشرين المصريين معرض مكتبة الإسكندرية الناشرين المصريين الإسكندرية ندوات ثقافية وحفلات توقيع

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس

محمد عواد يضع شرطين لتجديد عقده مع الزمالك

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا برقم الجلوس

سفير قطر فى لقاء مع وزير الزراعة: مصر أرض خصبة للاستثمار

محافظ دمياط تناقش مع "إينى" للبترول تعزيز التعاون بمجالات خدمة المجتمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى