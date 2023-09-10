الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع فنى تشغيل وإصابة آخرين بحالات اختناق داخل محطة صرف فى أبوتشت

جثة
جثة

لقي فني تشغيل مصرعه، اليوم الأحد، وأصيب 4 آخرون بحالات اختناق أثناء محاولتهم إصلاح عطل بمحطة صرف القلاعية بمركز أبوتشت شمالي قنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة في محافظة قنا لتولي التحقيقات اللازمة وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع فني تشغيل، وإصابة 4 آخرين بحالات اختناق، أثناء محاولتهم إصلاح عطل بمحطة صرف القلاعية بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، وانتقلت الأجهزة التنفيذية في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ورجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمكان الواقعة على الفور.

وبالفحص تبين أن ذلك أسفر عن مصرع أحمد خلف مصطفى متولي، 35 عاما، فني تشغيل ومقيم بخانس، وإصابة يوسف حسن محمود، 55 عاما، وحسني حسن محمود، 50 عاما، والطيب حسن محمود، 43 عاما، ومحمد حسني حسن، 19 عاما، بحالات اختناق.

ودفع مرفق إسعاف محافظة قنا بـ6 سيارات إسعاف لمكان الواقعة في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا لسرعة نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وانتقل فريق من النيابة العامة في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، لموقع الحادث، وذلك لمعاينة الواقعة، وانتقلت أيضًا قوة أمنية من مركز شرطة مدينة أبوتشت لمكان الحادث في شمالي محافظة قنا.

الصرف الصحي أبوتشت قنا رئيس شركة المياه أخبار محافظة قنا

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