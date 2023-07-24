إصابة 20 شخصًا بالاختناق جراء اشتعال سيارة مواد بترولية بالغردقة

أصيب 20 شخصًا، مساء اليوم الإثنين، بحالات اختناق نتيجة الحريق الذى اندلع بسيارة مواد بترولية بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حريق هائل بشاحنة مواد بترولية بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة.

على الفور تم الدفع بعدد 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وسيارات الدفاع المدنى حيث تمت السيطرة على الحريق والانتهاء من عمليات التبريد.

أكد مصدر طبي أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، ولا توجد أي حروق، والإصابات عبارة عن اختناقات وسيغادرون المستشفى تباعًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.