الروم الأرثوذكس تتحدث عن علاقة كنيسة موسكو بالبطريركات القديمة

أفادت كنيسة الروم الأرثوذكس في تقرير صادر عنها بأن بطريركية موسكو تبحث عن "حلفاء" من الكنائس الشرقية القديمة خلال اللقاء الذي جرى في سبتمبر 2023 في موسكو مع رئيس كنيسة مالانكارا السورية في الهند متى الثالث، أشار بطريرك موسكو وعموم روسيا وغيرها إلى الجذور التاريخية العميقة التي تربط كنيسة روسيا بكنيسة مالانكارا، فضلاً عن العلاقة الثقافية والدينية بين روسيا والهند .

فيما رافق رئيس كنيسة مالانكارا وفداً مكوناً من الأساقفة، فيما حضر من جانب الكنيسة الروسية المتروبوليت كلين ليونيداس جورباتسوف المعزول من بطريركية الإسكندرية، والذي عينته الكنيسة الروسية إكسارخًا في أفريقيا بعد القرار الذي اتخذه في ديسمبر 2021 بالقفز إلى الحدود الطبيعية لبطريركية الإسكندرية القديمة وسائر أفريقيا، مما خلق مشكلة أخرى في ضمان الوحدة الأرثوذكسية.

ننتمي معًا إلى التقليد الروحي العظيم للشرق المسيحي

ورحب البطريرك كيرلس بحرارة بالسيد ماثيو الثالث، مؤكدا أن العلاقات بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وكنيسة مالانكارا لها جذور تاريخية عميقة. "إننا ننتمي معًا إلى التقليد الروحي العظيم للشرق المسيحي.

وقال رئيس أساقفة الكنيسة الروسية: "لقد تطورت العلاقات بين كنيستينا بشكل ملحوظ بفضل شخصيات تاريخية مثل متروبوليت لينينغراد ونوفغورود نيكوديموس (روتوف) والمتروبوليت بافيل مار غريغوريوس (فارجيسي)، وهو كاهن ولاهوتي بارز" .

وتقديرًا لمستوى العلاقات الأخوية التي كانت قائمة دائمًا بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وكنيسة الهند، أعرب قداسته عن أمله في أن يستمر التعاون الثنائي بين الكنيستين بنجاح.

ولم يقتصر بطريرك موسكو على العلاقات الكنسية الثنائية فحسب، بل تحدث أيضًا عن العلاقات الثقافية والسياسية بين روسيا والهند. "إن روسيا والهند شعبان يتمتعان بثقافة عظيمة، ولديهما إمكانات فكرية وإنسانية وثقافية هائلة. إن روسيا والهند الحديثتين شريكان حقيقيان لا يسعيان إلى الاستفادة من بعضهما البعض، ولا يسعيان إلى استغلال نقاط ضعف بعضهما البعض، ولكنهما يتفاعلان بإخلاص تام في مجال السياسة والاقتصاد. ولذلك، لدينا عامل إيجابي للتنمية، بما في ذلك العلاقات الدينية الثنائية" .

وفي رده، أشار رئيس هذه الكنيسة الشرقية القديمة، بعد أن شكر على حسن الضيافة، إلى العلاقة الأكاديمية التي جرت مؤخرًا بين الكنيستين، بينما تحدث أيضًا عن الحب والشرف الذي يكنونه للقديسين الروس مثل القديس سيرافيم ساروف وماترونا المقدسة من موسكو.

كما أعرب عن امتنانه للكنيسة الأرثوذكسية الروسية للحوار الثنائي، وهو عنصر مهم يتم فيه تنفيذ التعاون الأكاديمي بنجاح. وفقًا لتقارير patriarchia.ru، يوجد حاليًا ممثلان لكنيسة مالانكار هما طلاب في أكاديمية سانت بطرسبرغ اللاهوتية.

وفي محاولة للعثور على حلفاء في "عقيدة" حماية القيم الروحية والأخلاقية حول العالم، أكد بطريرك موسكو السيد كيرلس في طلبه الدعم في هذا الجهد من كنيسة الهند. وقال إن "الحوار بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وكنيسة مالانكار الهندية يرتكز على القيم الروحية المشتركة، وعلى وجه الخصوص، قواسم التقوى الشعبية".

وأخيراً، قال رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: "أعتقد أن ممثلي كنيسة مالانكار سيكونون مهتمين أيضًا بالتعرف على عملنا الرعوي - ليس فقط في موسكو وسانت بطرسبرغ، ولكن أيضًا لرؤية ما يحدث في جميع أنحاء روسيا. أنا متأكد من أن مثل هذا التبادل للخبرات يمكن أن يكون مفيدًا لكلا الكنيستين"، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا.

من جانبه، بيتروس باناجيوتوبولوس الأستاذ المشارك في المدرسة اللاهوتية بجامعة AUTH كتب في مقاله بعنوان: "ما هي الكنائس الشرقية القديمة؟":

ويذكر من بين أمور أخرى: "في مجمع خلقيدونية المسكوني (451)، اتبع قسم كبير من المسيحيين طريقهم الخاص. وهي عائلة من الكنائس (القبطية المصرية، والأرمنية، والإثيوبية، والسريانية اليعقوبية، وكنيسة مالانكار السورية في الهند، وكنيسة إريتريا) التي قطعت الشركة الكنسية مع بقية جسد الكنيسة (والتي تكونت مما يسمى اليوم البطريركيات الأربعة التاريخية القديمة وكنيسة روما). وجاء هذا الانقسام نتيجة الخلافات الكريستولوجية في ذلك الوقت حول الاتحاد الأقنومي للطبيعتين (الإلهية والبشرية) في شخص المسيح.

قدم القرن العشرين العديد من الفرص للتعرف على هذه الكنائس. وأصبحت اللقاءات والحوارات اللاهوتية مناسبة لحل الكثير من سوء الفهم الذي تبلور على مر القرون. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به حتى يكتمل الاتفاق.