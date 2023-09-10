الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

إقامة فعاليات المسابقة الرياضية من المهرجان الإيبارشي لأسرة فرح وعطاء بالقاهرة

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

برعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "Yalla Share"، أقيمت فعاليات المسابقة الرياضية من المهرجان الإيبارشي الصيفي الثامن لأسرة فرح وعطاء بالقاهرة، بكنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة.

تضمن اليوم تدريبًا لكورال الترانيم، أعقبه بدء المسابقة الرياضية، من خلال الألعاب المتنوعة، علمًا بأن المهرجان الإيبارشي لمرحلة الحكماء، يتضمن أيضًا المسابقة الروحية، والمسابقات المتنوعة الأخرى.

بقية الفئات العمرية للمهرجان

وكان الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس المهرجان الرياضي الإيبارشي الثاني للشباب، وجاء ذلك بتنظيم من لجنة الشباب الإيبارشي، بقيادة الأب يوحنا معطي، حيث بدأ اليوم بالصلاة مع راعي الإيبارشية، ثم بدأت الألعاب الرياضية المتنوعة.

وفي الختام، قام الأب يوحنا، بتقديم الميداليات التذكارية، وكأس البطولة للفائزين، علمًا بأن اليوم شهد حضور سبعين شابًا، من عدة كنائس.

كما افتتحت فعاليات المهرجان الإيبارشي الصيفي الثامن بالقاهرة، للمرحلة الإعدادية، بمقر النادي الإيبارشي، بحدائق القبة، وشارك في اليوم الافتتاحي الأب باسكوالي، راعي كنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة، الذي ترأس صلاة القداس الإلهي، بالرعية، بحضور محسن مجدي.

تضمن اليوم الفقرات التالية: الترانيم الروحية، لقاء تكويني حول "المفلوج وعلاقته بالمشاركة"، المسابقات التنافسية، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية.

المهرجان الإيبارشي المهرجان الايبارشي بالكنيسة الكاثوليكية اسرة فرح وعطاء في المهرجان الايبارشي

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