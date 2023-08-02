أسرة رواد فرح وعطاء يحتفلون بعيد الأجداد في "عذراء شبرا"

احتفلت أسرة رواد فرح وعطاء بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا بعيد الأجداد حيث بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها القداس الإلهي، الذي ترأسه الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة وقدمه على نية اجتماع فرح وعطاء بالرعية.

وفي كلمته، تحدث الأب ميشيل حول "سمعان الشيخ والقديسة حنا"، كما أشار إلى فعالية دور اغنياء السن في الكنيسة والأسرة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من خبراتهم الكبيرة. وشدد الأب الراعي للحاضرين أهمية التحلي بالصبر، والفرح الدائمين.

واستقبل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في الندوة التكوينية الثالثة بالإيبارشية.

وتستمر هذه الندوة حتى الخامس من الشهر الجاري، تحت إشراف مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي، وذلك بمبنى الخدمات والتكوين وبسمالوط.

ورحب الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بالأنبا باخوم، مؤكدًا في كلمته التشجيعية لأبنائه الشباب، أهمية الاستفادة من جميع فقرات الندوة.

وألقى الأنبا باخوم محاضرة حول "قانون الزواج في الكنيسة الكاثوليكية".