السفير السعودى الجديد بطهران يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيرانى

قدم سفير السعودية الجديد في طهران عبدالله بن سعود العنزي، أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

ووفقًا لقناة "العالم" الإيرانية، اليوم، كان السفير السعودي عبدالله بن سعود العنزي وصل إلى طهران، الأسبوع الماضي، وقال إن توجيهات القيادة السعودية "تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب".

السفارة السعودية فى إيران تبدأ نشاطها رسميًا

وبدأت السفارة السعودية في إيران نشاطها رسميًا في مطلع أغسطس الماضي.

وأفادت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء بأن السفارة السعودية لدى طهران بدأت نشاطها فعليًا في إيران، في أعقاب ما جرى من مباحثات خلال الأشهر القليلة الماضية، وعودة استئناف العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، بوساطة من الصين.

ولفتت وكالة إرنا إلى أن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض بدأتا نشاطهما رسميًا في السادس من شهر يونيو الماضي، أيضًا.

فتح أبواب السفارة الإيرانية فى الرياض بعد إغلاق دام 7 سنوات

وفي أبريل الماضي، فتحت السفارة الإيرانية لدى الرياض أبوابها للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سبع سنوات.

وسبق وأكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، أنه اتفق مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على تعزيز التعاون في مجالات عدة، مشيرًا إلى أنه بحث تشكيل لجنة اقتصادية وسياسية وحدودية مشتركة مع السعودية.