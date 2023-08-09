الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفارة السعودية فى إيران تبدأ نشاطها رسميًا

إيران
إيران

أعلنت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن أن السفارة السعودية في إيران بدأت نشاطها رسميًا منذ 3 أيام.

وأفادت الوكالة نقلًا عن مصدر مطلع بأن السفارة السعودية لدى طهران بدأت نشاطها فعليًا في إيران، في أعقاب ما جرى من مباحثات خلال الأشهر القليلة الماضية، وعودة استئناف العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، بوساطة صينية.

ولفتت وكالة إرنا إلى أن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميًا في السادس من شهر يونيو الماضي، أيضًا.

فتح أبواب السفارة الإيرانية فى الرياض بعد إغلاق دام 7 سنوات

وفي أبريل الماضي، فتحت السفارة الإيرانية لدى الرياض، أبوابها، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سبع سنوات.

وبحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، قال شاهد عيان لوكالة "رويترز" إن أبواب السفارة الإيرانية في السعودية فتحت لأول مرة منذ 7 سنوات.

السفارة السعودية إيران ارنا القنصلية العامة الرياض

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