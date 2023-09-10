الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: استضافة اجتماعات البنك الآسيوى تعكس النظرة الإيجابية للاقتصاد المصرى

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية استضافة مصر اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة في قارة إفريقيا، والتى تعكس النظرة الإيجابية من البنك إلى الاقتصاد المصري، وحرصهم على تعزيز استثماراتهم في البنية التحتية داخل الدولة المصرية، بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عمره نحو عشر سنوات، وهو بنك متعدد الأطراف، وهدفه التنمية الأساسية في آسيا بشكل أصيل، ويمتد أيضًا إلى دول أخرى، ويهدف إلى التواصل بين دول آسيا ودول إفريقيا وغيرها.

تحسين مستوى المعيشة 

وقال "الهضيبي" إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والتواصل بين الدول، بحيث يسهم في الاستدامة المالية العالمية، حيث بدأ برأسمال 100 مليار دولار، ويركز على الاستثمار في البنية التحتية، ويضم في عضويته 106 دول من مختلف القارات، مشيرًا إلى أن قيمة استثمارات البنك بمصر بلغت 44.4 مليار دولار، كما أنه تمت الموافقة على استثمارات جديدة بنحو 36.8 مليار دولار وفقًا لما أعلنه وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

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وزير المالية: رئيس البنك الآسيوى للاستثمار ينظر إلى مصر بنظرة تفاؤل

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وزير المالية: نحن أكبر مساهم إفريقى فى البنك الآسيوى للاستثمار

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر انضمت للبنك في 2016 كعضو مؤسس بُعد تكوينه مباشرة، بقيمة مساهمة 650 مليون دولار في رأسمال هذا البنك، كما يتعامل البنك مع مصر باعتبارها إحدى القوى الإقليمية ذات الأهمية في مجال الإنشاء والتعمير، مؤكدًا على حرص الدولة المصرية على التواجد والانضمام إلى المؤسسات المالية الدولية الكبرى، للاستفادة من قدراتها وخبراتها في تنفيذ خطط التنمية التي تتبناها الدولة، مثل بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس.

وأشار النائب ياسر الهضيبي إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية فى الموازنة من 8.4% عام 2014 إلى 19.5% فى موازنة العام المالى الماضي، كما شهدت مصر زيادة استثماراتها في بنيتها التحتية في السنوات القليلة الماضية إلى حوالى 400 مليار دولار، كجزء من الاستثمارات الوطنية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.

الدكتور ياسر الهضيبي الهيئة البرلمانية حزب الوفد مجلس الشيوخ البنية التحتية

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