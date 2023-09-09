وزير المالية: رئيس البنك الآسيوى للاستثمار ينظر إلى مصر بنظرة تفاؤل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رئيس البنك الآسيوي للاستثمار ينظر إلى مصر بنظرة تفاؤل جدًا، بسبب موقعها القريب وأهميته، واتصال مصر مع آسيا وإفريقيا وأوروبا عنوان مهم لهم.

وأضاف معيط خلال كلمته في جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت: "إدارة البنك حريصه على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية في مصر، خاصة بالشراكة مع القطاع الخاص".

وتابع: “استضفنا في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الخميس الماضي، اجتماعا ما بين البنك الآسيوي والقطاع الخاص المصري الذي عرض تصوراته وحدث حوار وأسئلة حولها بين الطرفين”.

١٠٦ دول تجتمع في شرم الشيخ يوم ٢٥ و٢٥ سبتمبر

وتابع الوزير: “هناك ١٠٦ دول تجتمع في شرم الشيخ يوم ٢٥ و٢٥ سبتمبر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والانضمام لبريكس وأول مرة وزير المالية يحضر اجتماعات بنك التنمية التابع للتجمع، إضافة إلى أنه لأول مرة تحدث اجتماعات للبنك الآسيوي في شرم الشيخ، علاوة على أن مصر ضيف شرف للهند في جميع أنشطتها خلال عام ٢٠٢٣، ومنها الاحتفال الوطني خلال العام الحالي وحضر الرئيس السيسي ضيف شرف”.

واستطرد: "كل ذلك يعود على مصر بفائدة وهناك مشروعات أخرى جديدة، وعملية الاستثمار في البنية التحتية له أهمية قصوى في العديد من الدول، لأنه دونها لا توجد تنمية".

واستكمل: “أي مستثمر يسأل عن احتياجاته في المياه والغاز والمياه وغيرها، ويجب علينا توفير هذه الأمور، لأنه إذا لم تكن هناك بنية تحتية لا يأتي للاستثمار، ولذلك فإن هذا الأمر يحتاج شبكات لتوصيل الغاز والمياه والكهرباء والصرف الصحي وتساعد في خلق فرص عمل”.

وذكر معيط: “ما أنجزناه خلال الفترة الماضية في البنية التحتية والمدن الجديدة وشبكات الصرف والكباري والأنفاق وتوصيل الغاز للمنازل، يصب في التنمية وخلق فرص العمل ويكون لدى الدولة قدرات”.

واختتم وزير المالية بأن التاريخ يذكر ما أُنجزَ على الأرض لأنه يظل شاهدا على القدرة ودائما خلال هذا الإنجاز تكون هناك معاناة وتحمل وتقدير لها.