الفريق أسامة عسكر يتفقد إحدى المراحل التدريبية بنطاق المنطقة المركزية العسكرية

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة بكلمة قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الاستعداد القتالى الدائم والكفاءة العالية، بما يمكنهم من تحقيق كل المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن.

استعراض إجراءات التدريب التكتيكي

تضمنت المرحلة عرضًا للتوجيه الطبوغرافى والتكتيكي، أعقبها المرور على مناطق التدريب للوحدات، حيث تم استعراض إجراءات التدريب التكتيكى لمراحل المشروع المختلفة.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لكل العناصر المشاركة بالمشروع، كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذى ظهر عليها رجال المنطقة المركزية العسكرية.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.