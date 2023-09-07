الفريق أسامة عسكر يلتقى نائب وزير دفاع دولة سيراليون

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالسيد موانا برايما ماساكوى، نائب وزير الدفاع السيراليوني والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة التعاون العسكرى المصرية السيراليونية.



تناول اللقاء سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.



وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عمق علاقات التعاون التى تجمع القوات المسلحة ونظائرها بالدول الإفريقية، مشيدًا بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة فى كافة المجالات العسكرية والتدريبية لكلا الجانبين.



من جانبه أعرب نائب وزير الدفاع السيراليونى عن عمق الروابط والعلاقات التى تجمع مصر وسيراليون، مشيدًا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى القارة الإفريقية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية سيراليون بالقاهرة.