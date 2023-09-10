رئيس نقل النواب: السيسى يسعى لفتح أسواق استثمارية واعدة فى مصر وإفريقيا

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين مع عدد من الرؤساء والوزراء والمستشارين للدول المشاركة تأكيد على حرصه لتعزيز التعاون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

تعزيز العلاقات مع كل دول العالم

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا إلى تعزيز العلاقات مع كل دول العالم، لفتح أسواق استثمارية واعد في مصر خاصة، وإفريقيا عامة، لتحسين الاقتصاد الوطني للدول الإفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية.

المصلحة المشتركة والنوايا الصادقة

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

مباحثات حول قطاعات النقل والتصنيع والطاقة

وأشار النائب علاء عابد إلى أن هذه اللقاءات تطرقت أيضًا إلى بحث كل القضايا في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، فضلًا عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب أن اللقاءات تطرقت إلى بحث آليات التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها الأزمة فى السودان، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين مع كلٍ من السيد سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والسيد عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والسيد لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل، والسيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، والسيد لي كيانج رئيس الوزراء الصيني، والسيدة أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، والسيد تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.