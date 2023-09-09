السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العسومي يدعو لوضع منظومة تشريعية عربية تدعم تطوير الخطاب الديني

العسومي
العسومي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أهمية وضع منظومة تشريعية متطورة وحديثة بهدف التوظيف الآمن للتكنولوجيا الحديثة في خدمة الخطاب الديني، وبما يحافظ على ثوابت وأصول الدين الإسلامي الحنيف، ويتناسب أيضًا مع خصوصية المجتمعات العربية والإسلامية ومنظومة القيم السائدة بها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، تحت عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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رئيس البرلمان العربى: التعليم هو الركيزة الأساسية للنهوض بالمجتمعات

العسومي يحذر من الاستخدام الخاطئ للفضاء الإلكتروني

ونوه العسومي في كلمته إلى التحديات المرتبطة بالاستخدام الخاطئ والتوظيف السيئ للفضاء الإلكتروني، والذي وظيفته التنظيمات التكفيرية المتطرفة في عمليات التسويق لنفسها والتجنيد عن بعد، ونشر فكرها الظلامي البغيض ومعتقداتها المنحرفة وفتاويها الضالة والمتطرفة البعيدة عن صحيح الدين، مستهدفةً بشكل خاص فئة الشباب، الذين يمثلون نواة تقدم ونهضة مجتمعاتنا العربية والإسلامية.

وأكد العسومي أن البرلمان العربي يؤكد على ضرورة أن تلحق كافة الدول العربية والإسلامية بركب الثورة التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها في مختلف المجالات، بما في ذلك الخطاب الديني، معتبرا أن هذا الأمر لم يعد من قبيل الترف أو الرفاهية، وإنما أصبح أمراً حتمياً إذا أراد الجميع السير في طريق التقدم.

ولفت رئيس البرلمان العربي إلى المسؤولية العظيمة التي تقع على عاتق المؤسسات الدينية من أجل إعداد أجيال من العلماء والمتخصصين ممن تكون لديهم القدرة على التعامل الآمن مع التكنولوجيا الحديثة بوعي ومهنية، والقدرة كذلك على مواجهة التوظيف السيء لتلك التكنولوجيا من قبل جماعات الظلام المتطرفة، وحماية النشء الصغير والشباب من أفكارهم الهدَّامة، مشدداً على أن  التكنولوجيا الحديثة أصبحت خياراً رئيسياً للعلم والمعرفة والتقدم، وتدخل في كل مناحي الحياة.

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رئيس البرلمان العربى: التعليم هو الركيزة الأساسية للنهوض بالمجتمعات

العسومي البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي منظومة تشريعية الخطاب الدينى

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