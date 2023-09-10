برلمانى: لقاءات الرئيس السيسى بقمة العشرين تستهدف توفير المزيد من الاستثمارات

قال النائب أحمد سعد نويصر، إن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من الرؤساء والوزراء المستشارين لدول مجموعة العشرين، تعكس مدى حرصه على تعزيز العلاقات مع دول مجموعة العشرين وبحث مزيد من الاستثمارات لمصر بشكل خاص والدول الإفريقية بشكل عام.

العمل على توفير المزيد من الفرص والمزايا

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه اللقاءات تستهدف العمل على توفير المزيد من الفرص والمزايا المتبادلة التي تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف وتقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.

مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه اللقاءات شملت بحث آليات مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن اللقاءات تطرقت إلى الحديث عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى السودان، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.

مناقشة محاور القطاعات التنموية في مصر

وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي ناقش خلال لقاءاته الفردية مع عدد من الرؤساء والوزراء والمستشارين لدول مجموعة العشرين، كافة المحاور المتعلقة بالقطاعات التنموية في مصر بما يشمل مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطاقة والتحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين مع كلٍ من السيد سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والسيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والسيد لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل، والسيد فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، والسيد لي كيانج رئيس الوزراء الصيني، والسيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والسيد تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار الألماني أولاف شولتز.