الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بتدشين منصات لإتاحة المعلومات لأصحاب الأعمال والمستثمرين

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية تدشين الحكومة، من خلال الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار والصناعة والمشروعات، منصات لإتاحة المعلومات اللازمة لكل مستثمر أو راغب في الاستثمار وإنشاء مشروع صغير أو متوسط، مشيرًا إلى افتقاد توافر تلك المعلومات، الأمر الذي يكون سببًا في بعض الأحيان لتأخر اتخاذ قرارات من جانب أصحاب الأعمال.

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منصات إلكترونية تتيح الحصول على المعلومات لأصحاب الأعمال 

وأشار عصام، في تصريحات له اليوم، إلى أنه من الضرورى أن تقوم كل من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الجهات المعنية بالاستثمار والصناعة، بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال بها وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات، وذلك حتى يتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تلك الخطوة من شأنها اختصار الوقت والمجهود، وبالتالي تقليل التكلفة، وسرعة إنشاء وتطوير الصناعات والمشروعات وتحقيق العائد منها.

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إتاحة المعلومات مرتبطة بالتسهيلات والحوافز 

وأوضح النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن إتاحة المعلومات المتعلقة بالتسهيلات والحوافز  وإجراءات الترخيص، وكذلك الخريطة الاستثمارية وغيرها من المعلومات اللازمة لأصحاب الأعمال والراغبين في الاستثمار، يفيد في سرعة اتخاذ قرارات البدء في الاستثمار وتنفيذ مشروعات تحتاجها البلاد.

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استراتيجية الدولة 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تستهدف تشجيع القطاع الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب من كافة الجهات المعنية توفير تلك المعلومات بشكل ميسر للراغبين في بدء استثمارات صغيرة، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكثر من لقاء له، ضرورة دعم وتشجيع القطاع الخاص ودعم الصناعة المحلية وتقديم الحوافز اللازمة لنموها وتوطينها في مصر لتحقق عوائد اقتصادية تصب في خزينة الدولة.

النائب محمود عصام منصات الكترونية استثمار معلومات أصحاب الأعمال

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