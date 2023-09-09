زيادة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر

شهدت مصر زيادة في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الفترة الماضية، بفضل تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تحسين المناخ الاستثماري وجذب استثمارات أجنبية.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة في عدة قطاعات، مثل الطاقة والسياحة والصناعات التحويلية والبنية التحتية.

وارتفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار أمريكي عام 2022، مقابل 5.12 مليار دولار أمريكي عام 2021، محققًا بذلك معدل نمو يفوق الضعف (122%)، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الأونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".

وكانت مصر في المركز الأول من حيث حجم التدفقات الداخلة إلى القارة الإفريقية، مستحوذة على نحو 25% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى إفريقيا عام 2022، وشهدت تدفقات تفوق الضعف مع زيادة مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.

وتضاعف عدد المشروعات في مصر، التي تم الإعلان عنها؛ لتصل إلى 161 مشروعًا في عام 2022، وارتفعت قيمة صفقات تمويل المشروعات الدولية بمقدار الثلثين، لتصل إلى 24 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية واصلت تركيزها الجغرافي في ثلاث دول بحصة تخطت 78% من مجمل تلك التدفقات بقيادة الإمارات، التي استقطبت 22.7 مليار دولار بحصة 42.3%، تليها مصر في المركز الثاني باستحواذها على 11.4 مليار دولار بحصة 21.2%.

ووفقًا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوضحت أن العام المالي 2021 /2022 قد شهد أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعد أن زادت بنسبة 71.4% لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، مشيرة إلى أن مصر حققت إيرادات من السياحة بقيمة 63.4 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.

مصر تشهد أعلى معدل نمو للتدفقات الواردة للمنطقة العربية

شهدت مصر شهدت أعلى معدل نمو للتدفقات الواردة للمنطقة العربية خلال عام 2022، بمعدل بلغ 122.6% تليها قطر بمعدل 107%، ثم الأردن والكويت بمعدلات 83% و34% على التوالي.