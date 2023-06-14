الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهيئة العامة للاستثمار الأفضل عالميًا فى الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار

احتلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المركز الأول في مؤشر "الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة"، ضمن 74 وكالة استثمار من مختلف دول العالم شملها تقرير الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) لعام 2023.

وأشاد التقرير الصادر عن الاتحاد بعنوان "مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: كيفية جذب وقياس وضمان استدامة الاستثمار الأجنبي المباشر الجيد"، بجهود الهيئة العامة للاستثمار خاصة والحكومة المصرية عامة في دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطوير المستمر في الإجراءات الحكومية.

وأعرب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة من خلال كلمة مسجلة، أُذيعت خلال فعالية إطلاق التقرير، عن شكره لمعدي التقرير، لتقديرهم الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات ذات الأثر التنموي والبيئي والاجتماعي الإيجابي.

وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة أن تتسارع وتيرة استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بحزمة القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، وأهمها تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية بالهيئة واستخدام التكنولوجيا بشكل مكثف للترويج للاستثمار عبر التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، ورقمنة وحوسبة الخدمات المُقدمة للمستثمرين.

الجدير بالذكر أن قائمة أكبر عشرة مشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر لعام 2022، التي أطلقتها منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تضم أربعة مشاريع داخل مصر، ما يعكس نجاح الجهود المصرية في جذب الاستثمارات في هذا القطاع.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المناطق الحرة الاستثمار الأجنبى المباشر الاقتصاد الأخضر مؤشر الممارسات البيئية

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