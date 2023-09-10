الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد: مصر تقدم حلولًا فى قمة العشرين.. والديون أكبر مشكلات الدول النامية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة الزقازيق، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين بالهند، مؤكدًا أن كلمات الرئيس السيسي دائمًا تكون معبرة عن الرأي العام العالمي.

وقال الشوادفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن مصر تمتلك دبلوماسية عالية ولديها فهم واضح لكل المشكلات الدولية فهي ليست ضيفة على قمة مجموعة العشرين لكنها تقدم الحلول، في ظل المشكلات التي يواجهها العالم.

وأشار إلى أن العالم يواجه الآن العديد من المشكلات، حيث يحقق العالم المتقدم تنمية، بينما الدول النامية تجد صعوبة في هذا الأمر.

محمد الشوادفى: الديون أول مشكلة تواجه الدول النامية

وتابع: "هناك مشكلات كبيرة جدًا تواجه دول العالم غير المتقدمة والاقتصاديات الناشئة، لذلك لا يمكن تحقيق النمو في العالم إلا إذا تمت معالجة مشكلات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ومن هنا كانت فلسفة كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي". 

وأكد أن أول مشكلة تواجه العالم النامي هي الديون، حيث أصبحت مشكلة كبيرة في الاقتصاديات الناشئة، مشددًا على ضرورة معالجة هذه الديون حتى تنطلق الاقتصاديات الناشئة والاقتصاديات النامية.

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