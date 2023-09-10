الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى مثمنًا الدعم المتبادل بين الحكومة والمصريين بالخارج: مصدر قوة الاقتصاد الوطنى

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

قال النائب عمرو هندي، عضو  مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الدولة حريصة على تلبية مطالب المصريين بالخارج، وتقديم الحوافز الممكنة لهم، بما يسهم فى ربطهم بوطنهم الأم، وذلك من خلال عدد من المبادرات والتشريعات والقرارات والتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية، التى تؤكد أن المصريين بالخارج جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية، ويحملون على عاتقهم مسئولية النهوض بالوطن.

مبادرات وتيسيرات متعددة 

وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، في تصريحات له اليوم، إلى أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نفذت عددًا من المبادرات بتوجيهات القيادة السياسية للتيسير على المصريين بالخارج، من بينها تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، واستخراج الأوراق الثبوتية، وكذا موقف تنفيذ المُحفزات التي استهدفتهم، مثل إتاحة استيراد السيارات، وإطلاق شركة المصريين بالخارج للاستثمار، متابعًا: "المصريون فى الخارج يعيشون أزهى العصور في ظل الدعم الكامل من قبل القيادة السياسية".

 مصدر قوة الاقتصاد الوطني

وأشاد النائب عمرو هندي بجهود المصريين بالخارج خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد، متابعًا: "المصريون فى الخارج مصدر قوة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت تحويلاتهم كثيرًا فى السنوات الأخيرة، ورغبتهم في الاستثمار بمصر زادت، وهذا يعكس حثهم الوطنى، وحرصهم على دعم الاقتصاد القومى، فى الوقت الذى تقدمه الدولة لهم من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات وتوسع دائرة التواصل معهم لحل المشكلات".

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الدعم وحل مشكلاتهم 

وتابع عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج: "الدولة تحتضن أبناءها المصريين العاملين والمقيمين في الخارج، وهناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بتلبية احتياجات المصريين في الخارج، وتقديم كل أوجه الدعم لهم وحل مشكلاتهم"، لافتًا إلى أن هناك إجراءات تتخذها الدولة للتيسير على المصريين بالخارج، ومن المتوقع أن نشهد مزيدًا من الاستثمارات للعاملين فى الخارج فى وطنهم.

النائب عمرو هندي المصريين بالخارج الحوافز وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مجلس النواب

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