الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تكشف لـ"الدستور" آخر تطورات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إن اللجنة الوطنية للانتخابات هي الجهة المعنية بإعلان كل ما له علاقة بالعملية التنظيمية لانعقاد الاستحقاق الدستوري المقبل.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لـ"الدستور"، أن اللجنة الوطنية للانتخابات عقدت اجتماعًا أمس الخميس حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للاتفاق على هذه الأمور وغيرها بشأن العملية الانتخابية، وأيضًا موقف المصريين بالخارج.

وتابعت أنه حتى الآن لم تعلن اللجنة بعد عن الإجراءات أو اللوچستيات أو التسهيلات الخاصة بالانتخابات، سواء المتعلقة بالعملية الانتخابية في الداخل أو في الخارج.

وأوضحت أنه عندما يكون هناك جديد في هذا الشأن ستعلنه اللجنة، وستنقل عنها الوزارات بما في ذلك وزارة الهجرة فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بالمصريين في الخارج.

كانت جندي أشارت في تصريحات صحفية سابقة إلى أنه سيتم بحث قيام المصريين بالخارج بالتصويت إلكترونيًا خلال الاستحقاق الدستوري المقبل بدلًا من الذهاب إلى مقرات البعثات الدبلوماسية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماعًا لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات لمعاونة "الهيئة الوطنية للانتخابات" فى تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

انتخابات المصريين بالخارج

وأكد رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التى من شأنها تيسير كل جوانب العملية الانتخابية، وتم التأكيد خلال الاجتماع على استعداد وجاهزية الحكومة لتوفير المقار المطلوبة.

وتطرق الاجتماع إلى المقار الانتخابية فى الخارج، حيث ستجرى الانتخابات فى 138 لجنة داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى 122 دولة، وتم الإعلان خلال الاجتماع عن أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن بشأن تسهيل إدلاء ذوى الاحتياجات الخاصة بأصواتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن إتاحة وتوفير أي احتياجات تتطلبها العملية الانتخابية، والتأكيد على الاستعداد التام من جانب وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية.

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