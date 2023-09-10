التضامن: 19 ألف حضانة مرخصة.. و1.4 مليون طفل مستفيد

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد المستفيدين من الحضانات بلغ مليونًا و466 ألف طفل بإجمالي ما يقارب 27 ألف حضانة، في حين يبلغ عدد الحضانات المرخصة ما يقرب من 19 ألف حضانة وتقدمت 6500 حضانة بطلبات لتوفيق أوضاعها، وتم تطوير البنية التحتية لإجمالي 1250 حضانة على مستوى 27 محافظة وتدريب 5700 من مقدمي الخدمة.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات بشأن الحضانات ومنها إلزامها بنموذج الدمج لذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات ترخيصها بناء على المعايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم، بالإضافة إلى اتاحة القروض الميسرة لإنشاء وتطوير الحضانات من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

سياسة عامة لدور الحضانة

وأوضحت أن اللجنة العليا لدور الحضانات تختص برسم السياسة العامة لدور الحضانة على مستوى الجمهورية ومتابعة تنفيذها واتخاذ الآليات والإجراءات التي تسهم في رسم هذه السياسة متضمنة إعداد مقترح بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لدور الحضانة واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حوكمة منظومة دور الحضانة، وتفعيل الرقابة عليها والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بعملها.

وأشارت إلى أنه تم وضع الحلول للمشكلات التي تواجه عمل دور الحضانة على مستوى الجمهورية والعمل على إزالة الصعوبات التي تواجه عمل هذه المنظومة مع ووضع آلية لحصر دور الحضانة غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وكذا كافة الكيانات التي تمارس أنشطة دور الحضانة دون الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط مع إعداد منظومة متكاملة لتوفيق أوضاعها ودراسة الإجراءات والشروط الخاصة بإنشاء وترخيص دور الحضانة وإعداد المقترحات اللازمة لتعديلها حال وجود مبرر لهذه التعديلات، ووضع الآليات وتفعيل الإجراءات التى تضمن عقد لجان شئون دور الحضانة المنصوص عليها بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م على مستوى الجمهورية ومتابعة انعقادها بشكل دوري ودراسة كافة القوانين واللوائح والقرارات والاستراتيجيات الخاصة بدور الحضانة وإعداد المقترحات اللازمة لاجراء أية تعديلات عليها.