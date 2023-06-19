نقل 7 أطفال من الحضانات.. السيطرة على حريق بمستشفى ميت سلسيل بالدقهلية

شب حريق في حجرة الأمن بمستشفى ميت سلسيل المركزي بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل 7 أطفال بالحضانات إلى حضانات مستشفى دكرنس العام، لحمايتهم من خطر الدخان الكثيف الذي نجم عن الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق، وبمساعدة العاملين ومعدات الإطفاء في المستشفى دون حدوث أي إصابات.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل بنشوب حريق في مستشفى ميت سلسيل المركزي.

وهرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإطفائه، ونظرا للدخان الكثيف نقلت سيارات الإسعاف الأطفال الموجودين بالحضانات إلى مستشفى دكرنس العام لحمايتهم من خطر الدخان.

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن حريقا بسيطا شب في غرفة الأمن بمستشفى ميت سلسيل المركزي وتمت السيطرة عليه، إلا أنه نجم عنه دخان كثيف في المستشفى، فكان القرار نقل 7 أطفال إلى أقرب مستشفى وهي مستشفى دكرنس العام.

وأضاف "مكين" أن نقل الأطفال أمان لهم وللحفاظ على صحتهم، ولم يتأثر أي طفل بالدخان، وكان قرار نقلهم للحفاظ عليهم، كما أن الحريق لم يمتد إلى أي مكان آخر سوى حجرة الأمن.

وأكد أن سبب الحريق إلي الآن غير معلوم والأمر في يد الأدلة الجنائية لبحث سبب الحريق، وتوجهت إلى المستشفى فور وقوع الحريق لاتخاذ الإجراءات اللازمة،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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