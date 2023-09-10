البرلمان العربي: جريمة الاحتلال بحق نساء فلسطين عمل مشين وتجاوز لكل الأعراف

أدان البرلمان العربي، بشدة ما قامت به مجندات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق نساء فلسطين في مدينة الخليل، بالاعتداء عليهن وإجبارهن على التجرد من ملابسهن، معتبرًا هذه الإجراءات عملًا مشينًا وتجاوز لكل الأعراف ويستدعي تقديم الجناة للعدالة الدولية.

عمل غير أخلاقي

وأضاف البرلمان العربى، في بيان له اليوم، أن المساس بأعراض النساء عمل غير أخلاقي وانحطاط قيمي، مطالبا بمعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة الدولية.

موقف المجتمع المدني

ودعا البرلمان العربى، المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة هذه الانتهاكات الفظيعة، وتحميل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن هذه الانتهاكات التى ستؤدى إلى تفجر الأوضاع في المنطقة، وملاحقتها قانونيًا وجنائيًا لدى الهيئات الدولية المتخصصة.



وفي وقتٍ سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء أمس السبت، بإصابة صبي فلسطيني بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل، مشيرة إلى إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال، ما تسبب بإصابة صبي (16عاما) بالرصاص، ونقل من قبل طواقم الإسعاف لتلقي العلاج، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن صبيًا أصيب بالرصاص الحي في الظهر والصدر خلال مواجهات في منطقة مخيم العروب، وقامت طواقمها بمحاولات إنعاش القلب والرئتين وجرى نقله إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم.

من جهتها، دعت الأمم المتحدة، السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق في التعرية القسرية لخمس نساء في مدينة الخليل خلال مداهمة مبنى سكني.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، "سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي، مشددة على وجوب النظر في حادث قيام مجندات إسرائيليات بإجبار 5 نساء فلسطينيات على الخضوع لتفتيش جسدي وهن عاريات تحت تهديد الكلاب، والتحقيق فيه بدقة".