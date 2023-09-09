رئيس البرلمان العربي: الفضاء الإلكتروني أصبح قاطرة التقدم في مختلف المجالات

أشاد عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لـ مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين، مقدمًا خالص الشكر والتقدير الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على توجيه الدعوة لحضور هذا المؤتمر المهم، مثمنًا الجهود التي بُذِلَت من أجل إخراج هذا المؤتمر في هذه الصورة المشرفة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن الفضاء الإلكتروني أصبح قاطرة التقدم في النمو البشري في مختلف المجالات، كما أصبح شعاره الحالي ولا سيما في ظل ظهور التكنولوجيا الحديثة في كل مجالات الحياة تقريبًا، مما ساهم في توفير الوقت والجهد، وطرح حلول فعّالة في عالمنا المعاصر، وقد يبدو للوهلة الأولى أن طبيعة التطورات التكنولوجية الحديثة بعيدة عن الخطاب الديني، والواقع أن التطور التكنولوجي يكون في كل المجالات.

تجديد الخطاب الديني

وأوضح أن التطور سنة من سنن الله تعالى وهو ما يؤكد أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتحدث عن تجديد الخطاب الديني من حيث الشكل والأسلوب على بسط عطائه ومجالاته، طارحًا سؤالًا وهو كيف يمكننا التوظيف الآمن للفضاء الالكتروني والتكنولوجيا الحديثة في خدمة مصالح أمتنا العربية والإسلامية وأهداف الخطاب الديني؟.

وبيَّن أنه على مدار السنوات الماضية نجحت بعض التنظيمات التكفيرية المتطرفة في توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات التسويق لأنفسها وفكرها الظلامي البعيد عن صحيح الدين مستهدفين بشكل خاص الشباب، لذلك فإن نشر الوعي والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة دون المساس بالقيم النبيلة التي يقوم عليها ديننا الحنيف يمثل التحدي الرئيس، وهو يمثل مسؤولية عظيمة على عاتق مؤسساتنا الدينية لحماية الشباب والنشء من الأفكار الهدّامة.

وشدد على ضرورة استغلال التكنولوجيا الحديثة في المجال الدعوي، وأن هذا لم يعد من قبيل الترف وإنما أصبح أمرًا حتميًّا إذا أردنا أن نسير في طريق التقدم، ولكننا في الوقت ذاته لابد من وضع ضوابط تشريعية متقدمة من أجل توظيف تلك التكنولوجيا بشكل آمن يحافظ على أصول وثوابت ديننا الحنيف.