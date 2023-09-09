رياض المالكى: الجامعة العربية "البيت الحاضن" للقضية الفلسطينية

قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن الجامعة العربية هي البيت العربي الحاضن للقضية الفلسطينية.

وأضاف المالكي خلال حواره لبرنامج "عن قُرب" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "نطرح القضية الفلسطينية في اجتماعات الجامعة العربية ونحصل على مواقف وقرارات داعمة للتحرك الفلسطيني، وفي قمة الجزائر تم تشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة في العضوية لدعم التحرك الفلسطيني على المستوى الدولي".

رياض المالكي: فلسطين بحاجة للدعم على مستوى العالم أجمع

وأكد أن دعم العديد من البلدان والمنظمات لفلسطين أمر مهم جدًا، مشيرًا إلى أن الدعم العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية يمثل الحاضنة الأساسية للحراك الفلسطيني في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن فلسطين بمفردها لن تكون قادرة على إنجاز ما هو مطلوب، وهي بحاجة لكل هذا الدعم والإسناد ليس فقط على المستوى العربي والإسلامي والاتحاد الإفريقي، وإنما على مستوى العالم أجمع.