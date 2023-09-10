غدًا.. الجيزة تنظم احتفالية لتسليم 40 فتاة مقبلة على الزواج أجهزة كهربائية

تنظم محافظة الجيزة غدًا الإثنين احتفالية كبري لتسليم ٤٠ فتاة مقبلة على الزواج أجهزة كهربائية، للتيسير عليهن ولمساعدتهن في إتمام زفافهن، واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية، ولإدخال الفرحة على قلوبهن، وذلك في إطار مبادرة "هنكمل فرحتهم"، بالتعاون مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفئات الأولي بالرعاية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف أحياء ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة تبذل كل الجهود من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين في العديد من المجالات، مشددًا على دور المجتمع المدني في خدمة المجتمع والتعاون مع الجهاز التنفيذي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمن المحافظ التعاون المثمر مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية في دعم جهود المحافظة، والوقوف بجانب الأسر الأولي بالرعاية وأبناء المحافظة، مؤكدًا على زيادة التعاون لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار راشد إلى أن الحالات المستفيدة يتم اختيارهن في ضوء الأبحاث الاجتماعية، التي يقوم بها فريق متخصص من مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع المؤسسة لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة، ووفق المعايير المحددة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

ويعتبر حفل محافظة الجيزة، غدًا، لتسليم 40 فتاة مقبلة على الزواج أجهزة كهربائية أحد أعمال محافظة الجيزة لرفع المعاناة عن كاهل المقبلات على الزواج.

وتباشر أجهزة محافظة الجيزة أعمالها الخاصة باختيار الفتيات وفقًا لما اعتمدته وزارة التضامن الاجتماعي.