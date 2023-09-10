موجه تعليمي بالوادي الجديد: الرئيس السيسي أعاد لنا الأمان وندعمه لفترة جديدة

قال محمد عمر بخيت موجه تعليمي بمحافظة الوادي الجديد، أن الرئيس السيسي أعاد لنا الأمن والأمان بعد الإنفلات الأمني الذي كان يعاني منه المصريين بعد أحداث ثورة يناير 2011 ، هذا المشهد الفوضوي، لم يكن ليتحول بسهولة لمشهد مبهج، ومشروعات اقتصادية وتنموية ضخمة، لولا وجود قيادة سياسية حكيمة بقامة وقيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تعامل مع الموقف بحسم وقوة، ونجح فى القضاء على عنف الإخوان، لتبدأ عجلة التنمية.

استكمال مسيرة البناء والتنمية

وأضاف "بخيت" أن الرئيس السيسي بدأ بناء الجمهورية الجديدة بسواعد المصريين الشرفاء الذين يريدون مصر بين الدول العظمى والنامية يريدون مصر الحديثة الشامخة بين الدول الكبرى، نحن اليوم لا نريد العودة إلى الوراء ولا نريد التفريط في مصيرنا ومستقبلنا، لا نريد أن يعم الخراب وتعم الفوضى كما حدث في الماضي، نريد أن نكمل مسيرة البناء والتنمية التي بدأناها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نريد مصر أم الدنيا لتصبح أعظم ما فى الدنيا.

أهم المشروعات القومية في عهد الرئيس

وأشار أن من أهم المشروعات القومية الكبرى في مصر حديثاً، والتى قامت مصر بتنفيذها وإعدادها من شأنها إعادة العافية لاقتصاد الوطن، مشروع قناة السويس الجديدة، مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة، مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، سلسلة المدن الجديدة الكبرى وسكن الشباب، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مشروع المليون ونصف فدان وغيرها من المشروعات التي نفذت والتي كان لها صدد في مواجهة الأزمة الإقتصادية التي أثرت على العالم بأكمله

دعم وتأييد الرئيس لفترة جديدة



وأكد بخيت دعمه الكامل وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، كما دعا جموع المصريين إلى الالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والاستمرار في بناء مصر الحديثة.